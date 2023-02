Clip: Kinh hoàng giây phút ôtô lao lên vỉa hè, tông chết người

Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) xác nhận với Người Lao Động, đơn vị đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 1h30' ngày 19/2, ôtô mang BKS 72A-475.54 lưu thông đến vòng xuyến cầu Hùng Vương (thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết) thì ôm cua, lao nhanh lên lề đường.