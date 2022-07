Clip: Kinh hoàng 15 giây trước vụ Santa Fe tông liên hoàn ở Hà Nội

Theo camera hành trình của ô tô gần hiện trường ghi lại, chiếc SantaFe 7 chỗ biển số Hà Nội đang lưu thông theo hướng từ phố Ngô Thì Nhậm ra ngã tư Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) thì bất ngờ đâm vào chiếc ô tô trắng đang chuyển hướng quay đầu. Cú tông khiến ô tô trắng bị mất đà, húc vào một chiếc ô tô khác phía sau.

Sau đó, chiếc SantaFe tiếp tục lao nhanh trên đoạn đường dài khoảng 300m rồi tông liên hoàn vào nhiều xe máy và một ôtô đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 20h tối 28-7 (thời gian hiển thị trên camera hành trình bị sai số).