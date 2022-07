Clip: Kinh hãi thanh niên bịt mặt lao vào vựa sầu riêng chém người

Ngày 19/7, một lãnh đạo Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận đã nắm thông tin và chỉ đạo lực lượng vào cuộc xác minh vụ một nhóm thanh niên đi ô tô, lao vào chém người trong một vựa sầu riêng trên địa bàn huyện.

Chia sẻ trên Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Krông Pắk nói: “Hiện anh em đang xác minh, chưa rõ nguyên nhân ban đầu, khi nào có thông tin chúng tôi sẽ cung cấp sau”.