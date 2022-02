Clip: Không chịu nhường đường, nam tài xế chặn đầu xe, ngông cuồng thách thức

Nam tài xế ô tô đen đã xuống đứng ở đầu chiếc ô tô kia để nói chuyện. Một người phụ nữ ở trong xe đã cất tiếng xin đường "Anh ơi em muốn đi qua" nhưng nam tài xế kia vẫn đứng ở đầu xe không chịu nhường và ra hiệu cho cô phải lùi về phía sau.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc