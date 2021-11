Clip: Khoảnh khắc xe đầu kéo mất lái, tông chết người ở chốt kiểm dịch

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 15C - 094.90 (kéo theo rơ-mooc 15R-025.00) do anh Nguyễn Văn Định (SN 1979, trú tại thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ, Yên Dũng, Bắc Giang) điều khiển chở cọc bê tông đi hướng Hải Phòng - Hạ Long va chạm với xe ô tô con loại 7 chỗ BKS 29LD-037.41 do anh Trịnh Xuân Quang, (SN 1963, trú tại Ngõ Quỳnh, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục lao vào dải phân cách giữa đường, tông 2 xe ô tô lần lượt mang BKS 15B - 042.76 và 14A - 345.99 và 1 người phụ nữ đang đi bộ.