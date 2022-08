Clip: Khiếp vía với kẻ ngáo đá dùng búa đập tiệm vàng

Ngày 29/8, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) xác nhận với Người Lao Động, đơn vị đang tạm giữ nghi phạm dùng búa xông vào tiệm vàng Kim Việt (ngã tư Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa) rồi đập phá tủ kính tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 28/8, người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo thun đen, quần bò, đi xe máy đến trước tiệm vàng Kim Việt (ngã tư Trần Cao Vân – Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ).