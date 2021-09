Clip Hương Giang hát live 'the thé' còn hụt hơi gây tranh cãi

Trong số đó, đoạn clip Hương Giang để lộ khả năng hát live gây tranh cãi trái chiều khi gặp sự cố âm thanh cũng thành tâm điểm chú ý.

Cụ thể, giọng ca sinh năm 1991 đang trình diễn ca khúc hit Anh Đang Ở Đâu ĐấyAnh phiên bản remix. Nhưng kém may thay, khi đang hát thì phần âm thanh bỗng gặp sự cố khiến phần nhạc bị dừng lại khiến Hương Giang cùng vũ đoạn cũng khựng lại.

Hương Giang để lộ khả năng hát live gây tranh cãi khi gặp sự cố.

Rất nhanh sau đó, Hương Giang đã lấy lại tự tin và đặc biệt là cô đã hát chay tiếp thay vì tạm ngưng màn trình diễn. Còn vũ đoàn cũng vỗ tay theo nhịp cổ vũ. Một lát sau, có nhạc trở lại và Hương Giang tiếp tục sân khấu của mình.