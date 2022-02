Clip: Hương Giang bung xõa lầy lội, nhảy quên lối về

Your browser does not support the video tag.

Lâu rồi fan mới nhìn thấy Hương Giang nhún nhảy, quẩy quên lối về

Cụ thể, Hương Giang tham gia một bữa tiệc trên du thuyền và có cả màn nhảy nhót cùng nhau giữa những khách mời. Dù nữ ca sĩ diện trang phục quần Tây và áo trễ vai màu kem có sự mix and match đơn giản, nhưng vẫn khoe trọn được vóc dáng thanh mảnh.

Là một người có tính cách nhiệt tình vui vẻ và thích nhảy nhót, Hương Giang tất nhiên không thể bỏ qua tiết mục này. Dường như chỉ cần nghe nhạc lên là Hương Giang liền bất chấp nhảy.