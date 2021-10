Clip: Hương Giang 'bỏ rơi' khán giả khi cùng song ca

Your browser does not support the video tag.

Clip Hương Giang gây tranh cãi vì thiếu tinh tế khi mời khán giả lên hát.

Tuy nhiên, Hương Giang lại rất ít tương tác với bạn khán giả này khi cùng hát chung. Cả hai song ca phần điệp khúc nhưng có vẻ như fan hát theo kiểu fan, Hương Giang cũng hát theo kiểu của mình và phần lớn chỉ quay xuống khán đài, không có sự giao tiếp qua lại với bạn fan này.

Thậm chí, ở phần Hương Giang lên nốt cao thì bạn fan càng trở nên bối rối, có chút luống cuống không biết làm gì.