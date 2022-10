Clip: 'Hú hồn' xe container cán người đàn ông tử vong ngay trước mặt

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đi đường bị xe container đi cùng chiều cán qua người, tử vong tại tại chỗ, khiến một số người đứng chờ đèn đỏ bàng hoàng lập tức quay xe sau khi chứng kiến sự việc ngay trước mặt.

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận được hàng loạt bình luận từ dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng lý do xảy ra vụ tai nạn là do nạn nhân tránh xe của một người chở hàng cồng kềnh vượt lên trước nên mới va chạm với container.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Người Lao Động, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa một xe container và một xe đạp điện làm một nam bảo vệ tử vong.