Clip hot Amber Heard thái độ khi bị chẩn đoán mắc 2 bệnh rối loạn tâm thần

Clip gây sốt: Thái độ của Amber Heard khi bị chẩn đoán mắc 2 bệnh rối loạn tâm thần tại phiên tòa

Khi vị tiến sĩ Shannon phân tích về biểu hiện thù địch, tức giận và có xu hướng đổ lỗi của Amber khi mắc phải 2 bệnh rối loạn, nữ diễn viên liên tục thể hiện thái độ từ chẹp miệng, đảo mắt cho đến chống cằm, cười mỉm và cuối cùng là nghịch móng tay.