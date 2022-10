Clip họp phụ huynh gây sốc: 'Ai khó khăn đừng cho con học lớp này'

Không chỉ nói, phụ huynh này còn yêu cầu các phụ huynh khó khăn nhất lớp đứng lên "điểm danh" cho hiệu trưởng thấy mặt:

"Đứng lên em, nói lớn lên, hoàn cảnh khó khăn, nói lớn lên... Em M.T cũng khó khăn, nói lớn lên, đọc tên cho chị nghe... Rồi mẹ T.K, hoàn cảnh khó khăn cực kỳ. Cuối năm chị có nói em không, đứng lên cho cô hiệu trưởng thấy mặt...”.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cư dân mạng. Hầu hết, mọi người đều phẫn nộ trước thái độ và lời lẽ phản cảm, xúc phạm bêu tên phụ huynh khác của phó ban đại diện phụ huynh.

Your browser does not support the video tag.

Cơ quan chức năng lên tiếng xác nhận

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Người Lao Động, ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp thừa nhận, sự việc đúng xảy ra vào năm nay, ở lớp 3/10, Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp). Theo ông Thanh, người phụ nữ trên tên Tuyến, nằm trong ban đại diện từ lớp 1 đến lớp 3.