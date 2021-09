Clip Hồng Tú 'đơ như cây cơ' mặc Huỳnh Lập 'uốn éo' bên cạnh

Cũng từ đó, những thông tin bên lề của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, đoạn clip nhảy của Hồng Tú và Huỳnh Lập hot trở lại giữa liên hoàn ồn ào.

Theo đó, Huỳnh Lập và Hồng Tú có mặt tại đám cưới của một người bạn và đã tham gia một trò chơi trên sân khấu. Dường như do chơi thua trong một trò chơi, Hồng Tú và Huỳnh Lập đã phải nhận hình phạt đặc biệt, đó chính là nhảy.

Nhiệt tình nhất phải kể đến Huỳnh Lập, không chỉ dùng khăn làm đạo cụ, anh còn nghĩ ra nhiều động tác quyến rũ, sexy. Hồng Tú thì có phần "cứng" hơn và có phần hơi lúng túng.