Clip: Hoảng hồn 2 phụ nữ bị ô tô tông trong nháy mắt

Tối ngày 3/1, Dân Trí đưa tin, chiều cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An đang phối hợp các đơn vị liên quan, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người bị thương nặng.

Trích xuất camera an minh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 31/12/2022, trên Quốc lộ 62, đoạn qua phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.