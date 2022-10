Clip Hoài Lâm mái tóc bạc hoa râm, già như ông chú U50

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện đoạn clip của nam ca sĩ Hoài Lâm thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong đoạn clip. Hoài Lâm cùng những người bạn của mình đang ca hát trên bàn nhậu, nam ca sĩ tỏ ra rất thoải mái. Anh hát một bản nhạc chế có phần vọng cổ sở trường, nhưng phần lời bị lan man, cảm xúc không còn như trước đây.