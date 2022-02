Clip Hòa Minzy cầu hôn bạn trai thiếu gia bỗng hot lại giữa ồn ào tan vỡ

Giữa ồn ào, netizen "đào" lại clip ngọt ngào năm xưa khi Hòa Minzy vừa hát, vừa quỳ gối cầu hôn bạn trai thiếu gia giữa đông người.

Theo đó, khi lên sân khấu trình bày ca khúc Cầu hôn,Hòa Minzy chia sẻ đây chính là bài hát cô dành tặng người yêu. Đặc biệt, hát đến câu: "Anh lấy em không? Có muốn về nhà với em không", Hòa Minzy đã quỳ gối và nắm chặt tay Minh Hải.

Trước hành động này, ai nấy có mặt tỏ ra khá bất ngờ. Nhiều người hú hét cổ vũ thiếu gia nhận lời. Thế rồi, Minh Hải cũng quỳ xuống và hát tiếp: "Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh xây đủ lớn để rồi thời gian, ta lại có nhau".