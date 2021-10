Clip Hồ Văn Cường về quê hát chạy show hậu tang lễ mẹ nuôi?

Người đăng tải đoạn clip còn chú thích rằng đây là kênh chính thức của Cường sau khi rời công ty mẹ nuôi, vì vậy mong mọi người tiếp tục ủng hộ như lúc ban đầu.

Clip chia sẻ đúng thời điểm nhạy cảm đã thu hút tới 3,4 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt tương tác, bình luận.

Clip Hồ Văn Cường về quê hát chạy show hậu tang lễ, dòng chú thích khiến netizen hoài nghi

Số đông người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm, động viên tới Hồ Văn Cường. Số khác bày tỏ sự hoài nghi, đang trong thời gian chịu tang mẹ nuôi nhưng vì sao Cường lại tất bật chạy show ở quê nhà?