Clip hiện trường nhóm youtube tử vong thảm khốc

Trước đó, vào khoảng 14h35, ngày 4/10, một chiếc xe ô tô chở 5 người xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 99C 145... tại ngã 4 gần cầu Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn thu hút sự quan tâm.