Clip hiếm đám cưới Thu Trang - Tiến Luật: Nụ hôn hẳn 23 giây

Đáng chú ý, clip còn ghi lại được khoảnh khắc "ngàn vàng" của cô dâu - chú rể, khi trao nhau nụ hôn giữa hôn lễ. Trước thử thách "hôn lâu", bộ đôi đình đám đã kéo dài màn "khóa môi" tới 23 giây, trong sự phấn khích của tất cả mọi người.



Màn "khóa môi" vô cùng ấn tượng của cặp đôi làng hài kịch.