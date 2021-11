Clip: Hành trình cấy con gian nan cặp đồng tính Múi Xù - Bi Bảo

Hành trình có con của cặp đồng tính nữ nổi tiếng cộng đồng LGBT Bi Bảo và Múi Xù vẫn nhận được sự chú ý lớn. Thời gian qua, Múi Xù thường xuyên cập nhật tình trạng cấy con của mình tại Mỹ trên fanpage Facebook có gần 1 triệu follower của Bi Bảo.

Ngày 19/11, Múi Xù tiếp tục chia sẻ vlog ghi lại giai đoạn cuối cùng của quá trình tiêm kích trứng đầy gian nan trước khi hái trái ngọt. Xem clip, mọi người ai nấy cũng bày tỏ thấy thương cho cô nàng khi phải tự mình chích từng mũi kim tiêm lên cơ thể.