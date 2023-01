Clip: Hành khách cởi trần, đấm nhau túi bụi trên máy bay

Theo tờ New York Post đưa tin, mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần đấm liên tiếp một hành khách trên máy bay được lan truyền trên mạng xã hội Twitter, khiến ai cũng sửng sốt trước hành động bạo lực trắng trợn.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra trên chiếc Boeing 777 do Biman Bangladesh Airlines, hãng hàng không quốc gia của Bangladesh vận hành.

Hình ảnh được một hành khách ghi lại cho thấy, một người đàn ông cởi trần đứng trên một hành khách khác đang ngồi ở hàng lối ra và đang cố kéo người này ra khỏi hàng ghế đầu.

Mâu thuẫn trở nên căng thẳng hơn sau khi nam hành khách ngồi trên ghế đã tát liên tiếp vào mặt người đàn ông cởi trần.