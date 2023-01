Clip hài mừng chiến thắng Đặng Văn Lâm bùng nổ MXH Tiktok

Trở về nước sau thời gian dài đầu quân cho CLB Thái Lan và Nhật Bản, hiện thủ môn Đặng Văn Lâm đang chơi trong màu áo CLB Bình Định.

Anh luôn là "người gác đền" được thầy Park tin tưởng khi tuyển Việt Nam có các giải đấu quan trọng. Hiện Văn Lâm và các đồng đội có những trận thi đấu ấn tượng tại AFF Cup 2022 và đoạt được tấm vé vào chung kết.