Clip: Hãi hùng cảnh người thoát đám cháy casino ở Campuchia

Lúc 7h30 sáng 29/12, lực lượng cứu hộ hai nước vẫn chưa kiểm soát được ngọn lửa, đám cháy vẫn tiếp tục lan sang các casino bên cạnh.

Cho đến 8h sáng cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn và hiện vẫn còn một số nhân viên và con bạc bị mắc kẹt trong tòa nhà.