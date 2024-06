Clip: Hà Anh Tuấn đang hát thì bị tụt huyết áp, suýt ngất xỉu trên sân khấu

Mới đây, Hà Anh Tuấn đã gặp một sự cố khi trình diễn trên sân khấu ở quê nhà Ninh Bình. Cụ thể, anh trở về quê hương để trình diễn trong một chương trình phục vụ tỉnh nhà, mở màn với ca khúc Xin Chào Việt Nam (Bonjour Vietnam). Ca khúc này cũng chính là bài hát mà Hà Anh Tuấn đã dùng để mở màn cho live concert Chân Trời Rực Rỡ gây tiếng vang lớn vào tháng 2/2023.

Hà Anh Tuấn đang hát thì mặt mày tái xanh, loạng choạng và suýt ngã