Clip: Góc quay toàn cảnh chồng hất thẳng mâm cơm vào mặt vợ con

Tối 26/3, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip một góc quay khác của vụ việc người được cho là chồng hất thẳng mâm cơm vào mặt vợ và 3 con nhỏ từng gây xôn xao dư luận trước đó.

Clip: Góc quay toàn cảnh và phản ứng của người vợ khi bị chồng hất thẳng mâm cơm vào mặt

Cụ thể, ở góc quay này cho thấy diễn biến toàn cảnh của vụ việc. Theo đó, vụ việc diễn ra vào khoảng 19h15 ngày 22/3/2022. Lúc này, giữa mâm cơm được dọn gọn gàng ở phòng khách tầng trệt, người chồng bất ngờ dùng 2 tay bưng mâm cơm lên và hất thẳng vào người vợ đang ngồi đối diện, cạnh đó là 3 con nhỏ.

Tiếng bát đũa rơi loảng xoảng, những mảnh vỡ bắn tung toé khắp nền nhà khiến những đứa trẻ giật mình sợ hãi, chỉ biết ngồi nép vào người mẹ. Lúc này, người chồng chống hai tay vào hông, quát lớn về phía người vợ: "Mày với ai?".