Clip: Giơ chân đạp xe CSGT, 3 thanh niên lập tức bị 'nghiệp quật'

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Tình huống trên diễn ra chỉ trong vài giây và được camera an ninh nhà dân gần hiện trường ghi lại.

Đoạn clip sau khi được đăng tải ở nhiều diễn đàn trên MXH đã nhận về rất nhiều bình luận. Đa số đều lên án thái độ thiếu ý thức khi tham gia giao thông của nhóm thanh niên kia.