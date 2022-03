Clip: Giận dỗi nửa tháng, vợ quay về tóm sống chồng cặp với bạn thân

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc. Nguồn TikTok

Đáng chú ý, thái độ của "tiểu tam" vô cùng thản nhiên mặc cho bản thân là người sai và bị bắt tại trận. Khi bị chính thất chất vấn: "Chị nhắm chị làm vậy chị đúng hay sai?" thì cô bồ vô tư vừa cười vừa thừa nhận mình sai.

Tức giận trước vẻ mặc đắc ý của tình địch, cô vợ điên tiết chất vấn: "Ủa sao chị biết chị sai trong khi chị biết em và anh B. đang là vợ chồng trên danh nghĩa vậy mà chị vào chị ở như vậy là sao?”.