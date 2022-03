Clip giá rẻ bèo, nông dân nhiều nơi phá bỏ trồng thanh long:

“Hiện nay đã nhổ tạm thời 500 trụ để trồng cỏ nuôi bò, dê kiếm thêm thu nhập để bù lại cho thanh long, còn chưa có hướng trồng cây gì”, anh Hải nói trên tờ VOV Online.

Ông Trương Quốc Phương (ấp 7, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) có gần 10 năm trồng thanh long với diện tích hơn 10ha cho biết trên tờ Ấp Bắc Online: "Hai năm nay bị ảnh hưởng dịch bệnh nên gia đình lỗ tiền phân thuốc, chưa kể chi phí thuê nhân công từ 35.000 đồng/giờ đã tăng lên 40.000 đồng/giờ. Năm ngoái tôi đã phá một ít diện tích thanh long để lên liếp trồng đu đủ, đến nay đã có trái bán, số tiền thu cũng đủ chi phí đi chợ cho gia đình. Năm nay tôi đã phá gần 1ha thanh long dự kiến sẽ trồng dừa. Diện tích thanh long còn lại gia đình vẫn giữ, hy vọng các cửa khẩu sớm thông quan".

Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Long An cho biết, do tình hình dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ thanh long lớn nhất của nước ta là Trung Quốc bị “đóng băng” hơn 1 năm qua. Hiện tại người tiêu dùng Trung Quốc vẫn tin dùng trái thanh long Việt Nam, nhưng do chủ trương “zero Covid” của nước này, khiến trái cây Việt Nam xuất vào thị trường Trung Quốc (hầu hết xuất tiểu ngạch) gặp rất nhiều khó khăn. Thanh long loại 1 chỉ mua giá trên dưới 5.000 đồng/kg, các loại khác giá 3.000 đồng/kg, không đủ chi phí sản xuất, người trồng bị lỗ.