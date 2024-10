Clip ghi lại cảnh xe tải chở 3 người lao từ phà xuống sông Tiền

Camera an ninh ghi lại cảnh xe tải chở phế liệu đang trên phà thì bất ngờ lao xuống sông Tiền sáng nay. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang chiều nay (13/10) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ nguyên nhân vụ xe tải đang trên phà bất ngờ lao về phía trước, rơi xuống sông Tiền. Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, tài xế Cao Thanh Sơn (43 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) lái xe tải xuống phà qua sông Tiền, hướng từ Tân Phong sang Hiệp Đức (huyện Cai Lậy). Khi gần đến bến Hiệp Đức, xe tải của tài xế Sơn bất ngờ gặp sự cố lao về phía trước phà, rơi xuống sông. Lúc này, trên xe có tài xế Sơn và 2 người khác. Cả 3 người nhanh chóng thoát ra khỏi phương tiện, bơi vào bờ an toàn nhưng bị thương nhẹ. Chiếc phà chở xe tải. Ảnh: E.X. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải có 1,5 tấn phế liệu. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã hỗ trợ chủ phương tiện trục vớt xe tải chìm dưới sông.