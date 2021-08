Your browser does not support the video tag.

Clip: Gãy 1 chân, linh dương đầu bò vẫn tử chiến 3 báo săn và cái kết Trong clip, một con linh dương đầu bò đơn độc đã bị cả đàn báo săn rượt đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, nó đã bị gãy mất một chân trước. Điều này đồng nghĩa với việc nó khó có cơ hội để sống sót.