Clip: Gần 1 tiếng chưa ăn hết đĩa cơm, cô gái bị bạn trai bỏ lại quán

Vừa qua, dân tình đã không ngừng truyền tay nhau đoạn clip một cô gái bị người yêu bỏ lại giữa quán cơm tấm vì tội ăn chậm. Sự việc đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có người bênh cô nàng, người lại thương thay anh bạn trai.



Câu chuyện được chính cô bạn gái chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: TikTok N.T)

Cụ thể, trong đoạn clip, cô gái cho biết hôm đó bản thân đi ăn cơm tấm cùng bạn trai ở ngã tư Bình Điền, Bình Chánh. Sau 45 phút, cô vẫn chưa thể ăn hết được đĩa cơm.

Vì mất kiên nhẫn nên anh bạn trai đã bỏ về trước, để mặc cô ngồi một mình tại quán. Thậm chí, vì đi quá vội nên anh còn quên không mang theo ví tiền của mình.

Chủ clip tâm sự: "Mình ăn hơi chậm, mỗi lần đi ăn anh ấy đều phải ngồi lại đợi mình. Vậy mà hôm nay vì anh ấy không còn đủ nhẫn nại để đợi thêm được nữa nên anh đã bỏ về trước... nhưng lại bỏ quên ví tiền".