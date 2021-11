Clip: Gã đàn ông đẩy người đi bộ ngã nhào xuống đường ray tàu hỏa

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, mới đây, Cảnh sát đặc khu hành chính Hong Kong đã bắt giữ một người đàn ông dường như ngẫu nhiên xô đẩy người phụ nữ đi bộ ngang qua và khiến nạn nhân bị ngã xuống đường ray tàu hỏa.

Trước đó, vào chiều ngày 28/11, người đàn ông này đang đứng ở cuối sân ga Tai Hing thuộc quận Tuen Mun, Hong Kong thì thấy 1 người phụ nữ đi bộ gần tới.

Lúc này, người đàn ông lao ra và xô người phụ nữ kia ngã xuống đường ray tàu hỏa. Bị đẩy bất ngờ, nạn nhân lộn vòng, ngã trong tư thế đầu đập xuống đường ray. May mắn, người này đã lấy lại được thăng bằng.