Clip: Đứng trước cửa nhà, cô gái bị 'bàn tay hư' sàm sỡ vòng 1

Khi trấn tĩnh lại, cô gái đã lớn tiếng chửi tên biến thái nhưng lúc đó, hắn ta đã "cao chạy xa bay".

Your browser does not support the video tag.

Vừa dừng xe, cô gái bị tên biến thái đi tới quơ tay, sờ vòng 1