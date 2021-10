Clip Đức Phạm cầu hôn Diệp Lâm Anh trong rạp phim hot trở lại

Đó là màn cầu hôn vô cùng ngọt ngào, lãng mạn trong rạp chiếu phim, trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, khán giả.

Sau khi chiếu những hình ảnh "tình bể tình" bên nhau, bạn trai Diệp Lâm Anh bất ngờ tặng hoa và trao nhẫn cầu hôn, khiến cô không khỏi nghẹn ngào, xúc động, gật đầu trong hạnh phúc.

Cặp đôi còn trao nhau những nụ hôn lãng mạn trước sự vui mừng của nhiều người.

Clip: Màn cầu hôn ngọt ngào của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm.



Diệp Lâm Anh kết hôn với Đức Phạm vào tháng 5/2018, sau hơn 2 năm hẹn hò. Anh kém bà xã 1 tuổi, được biết đến là thiếu gia có tiếng đất Sài thành. Trong 3 năm hôn nhân, Diệp Lâm Anh sinh cho ông xã 2 nhóc tỳ, "đủ nếp đủ tẻ".