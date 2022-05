Clip: Đôi nam nữ chửi bới, đánh đập ông chú lớn tuổi đến bất tỉnh

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Khi mở được cổng, nam thanh niên xông thẳng vào trong, vừa chửi thề vừa lao về phía ông chú lớn tuổi đấm túi bụi. Ông chú bị đánh cũng hung hăng nhưng không thể phản kháng lại những đòn dứt khoát từ phía thanh niên.