Clip: Đối đầu container, thanh niên bị đâm văng xa, người úp xuống đường

Đoạn clip ghi lại sự việc. Clip MXH

Trước khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên đã trèo qua dải phân cách giữa đường, định băng qua làn đối diện. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến tài xế container không kịp xử lý nên đã dẫn đến va chạm.