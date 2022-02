Clip: Đổ đèo với 'tốc độ 100km', phượt thủ nhận cái kết kinh hoàng chỉ sau vài giây

Mới đây, trên các diễn đàn về an toàn giao thông xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn kinh hoàng do tài xế ôm cua với tốc độ cao đang khiến dư luận xôn xao.

Được biết chủ nhân của đoạn clip cũng chính là nạn nhân của vụ tan nạn trên, anh sử dụng camera gắn trên mũ bảo hiểm với mục đích quay lại "hành trình xê dịch" nhưng không ngờ cảnh quay lại "thảm thương" đến vậy.