Clip: Đi xe máy vác đồ cồng kềnh, ông chú cán qua người bé trai

Đoạn clip ghi lại sự việc

Sau khi gây tai nạn, người đàn ông cố tình vít ga bỏ chạy khỏi hiện trường, để mặc cậu bé nằm bất động dưới đất.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên MXH đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Đa số mọi người đều chỉ trích gay gắt hành vi đâm trúng người rồi bỏ chạy của người đàn ông.