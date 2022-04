Clip: Đi trộm quên xem ngày, thanh niên bị người dân cầm ghế phang túi bụi

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tên trộm "kém may mắn" bị người dân "dạy dỗ" cho một trận nhớ đời.

Theo người đăng tải clip, sự việc này xảy ra tại đường Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào khoang 19h58 ngày 27/4 vừa qua và được camera an ninh nhà dân ghi lại.