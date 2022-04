Clip: Đi phân khối lớn tông vào ô tô, cô gái lộn nhào như làm xiếc

Xe mô tô của cô đã đâm thẳng vào đuôi ô tô. Cú đâm mạnh khiến cô gái trẻ lộn nhào trên không trung rồi ngã đập lưng xuống đường, trông khá đau đớn.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc