Clip: Để 300 triệu và sổ tiết kiệm 2,7 tỷ trong cốp, tạt vào mua sữa... 2 phút bốc hơi

Ngày 15/5, Công an phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xác nhận với Tuổi Trẻ, đơn vị đang tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy, bên trong cốp xe được cho là chứa 300 triệu đồng và 1 cuốn sổ tiết kiệm 2,7 tỉ đồng.

Theo Tiền Phong đưa tin, chiều 13/5, chị C.T.T - 38 tuổi đi ra ngân hàng để rút 300 triệu đồng, rồi bỏ vào cốp xe máy đi về.