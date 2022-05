Clip ﻿đau lòng 4 người trong 1 gia đình tử vong tại khu đô thị lớn ở Hà Nội: 

Tối nay 26/5, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong 1 gia đình tử vong trong căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.