Clip: Đánh hội đồng 2 thanh niên bê bết máu ở phố Nguyễn Huệ

Nhóm người này dùng tay chân, các vật dụng, thậm chí là ván trượt giật được để đánh K. và H. nằm tại chỗ. Các đối tượng còn giẫm đạp lên người của 2 nạn nhân trước khi bỏ đi.

Trước đó, theo Người Lao Động, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh 2 nam thanh niên bị một nhóm người "đánh hội đồng" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đoạn video clip dài gần 3 phút cho thấy, một nhóm nam thanh niên khoảng 5 - 6 người được cho là bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ lao vào đánh hội đồng, đấm đá túi bụi 2 nam thanh niên.

Khi một trong 2 người bị đánh ngã xuống đường, nhóm người trên rượt đánh, đấm vào người, đạp vào đầu. Có người còn vác ván trượt doạ đánh nhưng được ngăn lại. Xung quanh có tiếng la hét can ngăn: "Thôi đừng đánh, nó chết đó".