Clip: Đánh bạn gái, thanh niên bị người dân tung chưởng 'dạy dỗ'

Không kiềm chế được cơn giận, nam thanh niên đã đuổi theo, túm áo, quật ngã bạn gái xuống đất. Tiếp đó, anh ta đè lên người cô gái, dùng tay đấm tới tấp vào đầu và mặt.

Đoạn clip ghi lại sự việc