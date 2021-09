Your browser does not support the video tag.

Clip: Đang mải nhảy múa, nữ du khách bị khỉ cướp mất túi xách Cảnh tượng "dở khóc, dở cười" này được ghi lại tại một đài quan sát ở công viên rừng Quốc gia Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.