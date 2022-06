Clip: Dàn vệ sĩ của Jack mạnh tay đẩy Thúy Ngân lấy lối đi cho idol

Mới đây, mạng xã hội xôn xao clip vệ sĩ riêng của Jack đẩy nữ diễn viên Thúy Ngân ở bên ngoài một sự kiện.

Theo đó, giọng ca Hoa Hải Đường được nhiều vệ sĩ riêng tạo vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt, dẹp đường để tạo lối đi dù tại thời điểm đó, xung quanh chẳng có là bao người hâm mộ, thậm chí cũng chẳng có fan quá khích để phải bảo vệ.



Jack được đông đảo vệ sĩ hộ tống, dù vây quanh chẳng có fan nào