Clip: Cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét

Ngày 20/12, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận với Dân Việt, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh vừa giải cứu bé gái 5 tuổi mắc kẹt dưới hố cọc ép bê tông tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Lực lượng chức năng giải cứu em bé

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 19/12, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch nhận được tin báo một bé gái rơi xuống hố cọc ép bê tông tại công trường đang thi công khu đô thị Thăng Long Home - Hiệp Phước ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.