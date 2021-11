CLIP: Cướp kề dao vào cổ nữ nhân viên thu ngân

Ngày 16-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hoà (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan này đang tạm giữ hình sự Cao Văn Thủy (SN 1992; trú tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) để điều tra hành vi "Cướp tài sản", thông tin trên báo Tiền Phong cho hay.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 10-11, một số nhân viên đang làm việc tại cửa hàng điện thoại Ngọc Vũ Mobile (địa chỉ ở ở xóm Bãi, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa) thì có 1 nam thanh niên khoảng 30-40 tuổi điều khiển xe máy Wave Alpha màu đen bạc không biển kiểm soát đến. Sau khi quan sát, người đàn ông này tiến lại gần vị trí nữ thu ngân đang ngồi rồi bất ngờ rút dao kề cổ, khống chế và cướp đi hơn 51 triệu đồng trong ngăn kéo rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 11 giờ ngày 13-11, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng gây án là Cao Văn Thủy (SN 1992, ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức). Đến khoảng 19 giờ ngày 13-11, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt được Cao Văn Thủy, thu giữ tang vật liên quan.