Clip: Cuộc hỗn chiến kinh hoàng ở Đồng Nai, 1 người tử vong

Sự việc được camera an ninh nhà dân gần hiện trường ghi lại

Đến chiều, 2 nhóm trên với khoảng 10 người cầm theo dao, kiếm, gậy gặp nhau trên đường ĐT 765 để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, cuộc hỗn chiến diễn ra, H. bị nhóm đối thủ dùng dao đâm tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.



Chứng kiến sự việc, người dân vô cùng hoảng sợ nên đã gọi điện trình báo chính quyền địa phương. "Thanh toán" nhau xong, nhóm người lên xe máy bỏ đi.



Nhận được tin Công an huyện Xuân Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.



Liên quan đến vụ việc trên, trưa 1/11, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệu tập hơn 10 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong lên làm việc.