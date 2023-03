Clip của Hoài Linh được chia sẻ với tốc độ 'chóng mặt'

Mới đây, đông đảo dân mạng chia sẻ clip nghệ sĩ Hoài Linh hát chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Theo đó, nam danh hài mặt không biểu cảm, giả giọng thiếu nhi đọc lời ca khúc Bông Hoa Tặng Cô.

Người hâm mộ vui mừng cho rằng sau thời gian “im hơi lặng tiếng”, Hoài Linh đã trở lại mạng xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những lời thăm hỏi sức khỏe nam diễn viên, một số người bày tỏ sự hoài nghi, vì trước đó vài tuần, hình ảnh của Hoài Linh trong các buổi tập kịch hay diễn sân khấu trông khác hoàn toàn.

Your browser does not support the video tag.

Clip của Hoài Linh "gây sốt mạng"

Theo tìm hiểu của chúng tôi, clip này thực tế được đăng tải lên TikTok Hoài Linh vào đúng 1 năm trước (ngày 8/3/2021).